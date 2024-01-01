100 оманских риалов в колумбийские песо

Сконвертируйте OMR в COP по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = $11 270 COP

Среднерыночный курс в 21:06
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса OMR к COP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

COP
1 OMR в COPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11 540,800011 540,8000
Низкий10 929,800010 417,0000
В среднем11 231,653310 919,0267
Изменение3.13%7.19%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 OMR к COP

За последние 30 дней максимальный курс OMR к COP составил 11 540,8000, а минимальный — 10 929,8000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11 231,6533. Изменение курса OMR к COP в процентном соотношении составило 3.13.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к COP составил 11 540,8000, а минимальный — 10 417,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10 919,0267. Изменение курса OMR к COP в процентном соотношении составило 7.19.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график OMR к COP

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в колумбийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и COP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в COP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Колумбийское песо
1 OMR11 271,70000 COP
5 OMR56 358,50000 COP
10 OMR112 717,00000 COP
20 OMR225 434,00000 COP
50 OMR563 585,00000 COP
100 OMR1 127 170,00000 COP
250 OMR2 817 925,00000 COP
500 OMR5 635 850,00000 COP
1000 OMR11 271 700,00000 COP
2000 OMR22 543 400,00000 COP
5000 OMR56 358 500,00000 COP
10000 OMR112 717 000,00000 COP
Обменные курсы Колумбийское песо / Оманский риал
1 COP0,00009 OMR
5 COP0,00044 OMR
10 COP0,00089 OMR
20 COP0,00177 OMR
50 COP0,00444 OMR
100 COP0,00887 OMR
250 COP0,02218 OMR
500 COP0,04436 OMR
1000 COP0,08872 OMR
2000 COP0,17744 OMR
5000 COP0,44359 OMR
10000 COP0,88718 OMR