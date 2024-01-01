5 000 оманских риалов в канадские доллары

Сконвертируйте OMR в CAD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = C$3,613 CAD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к CAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CAD
1 OMR в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,62423,6242
Низкий3,57343,4858
В среднем3,59943,5495
Изменение1.04%1.22%
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Соотношение 1 OMR к CAD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к CAD составил 3,6242, а минимальный — 3,5734. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,5994. Изменение курса OMR к CAD в процентном соотношении составило 1.04.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к CAD составил 3,6242, а минимальный — 3,4858. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,5495. Изменение курса OMR к CAD в процентном соотношении составило 1.22.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Канадский доллар
1 OMR3,61266 CAD
5 OMR18,06330 CAD
10 OMR36,12660 CAD
20 OMR72,25320 CAD
50 OMR180,63300 CAD
100 OMR361,26600 CAD
250 OMR903,16500 CAD
500 OMR1 806,33000 CAD
1000 OMR3 612,66000 CAD
2000 OMR7 225,32000 CAD
5000 OMR18 063,30000 CAD
10000 OMR36 126,60000 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Оманский риал
1 CAD0,27680 OMR
5 CAD1,38402 OMR
10 CAD2,76804 OMR
20 CAD5,53608 OMR
50 CAD13,84020 OMR
100 CAD27,68040 OMR
250 CAD69,20100 OMR
500 CAD138,40200 OMR
1000 CAD276,80400 OMR
2000 CAD553,60800 OMR
5000 CAD1 384,02000 OMR
10000 CAD2 768,04000 OMR