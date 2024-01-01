5 оманских риалов в бахрейнские динары

Сконвертируйте OMR в BHD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = .د.ب0,9791 BHD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к BHD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BHD
1 OMR в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,97970,9797
Низкий0,97900,9786
В среднем0,97930,9791
Изменение-0.02%-0.01%
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Соотношение 1 OMR к BHD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к BHD составил 0,9797, а минимальный — 0,9790. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9793. Изменение курса OMR к BHD в процентном соотношении составило -0.02.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к BHD составил 0,9797, а минимальный — 0,9786. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9791. Изменение курса OMR к BHD в процентном соотношении составило -0.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в GBP

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OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Бахрейнский динар
1 OMR0,97913 BHD
5 OMR4,89566 BHD
10 OMR9,79132 BHD
20 OMR19,58264 BHD
50 OMR48,95660 BHD
100 OMR97,91320 BHD
250 OMR244,78300 BHD
500 OMR489,56600 BHD
1000 OMR979,13200 BHD
2000 OMR1 958,26400 BHD
5000 OMR4 895,66000 BHD
10000 OMR9 791,32000 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Оманский риал
1 BHD1,02131 OMR
5 BHD5,10655 OMR
10 BHD10,21310 OMR
20 BHD20,42620 OMR
50 BHD51,06550 OMR
100 BHD102,13100 OMR
250 BHD255,32750 OMR
500 BHD510,65500 OMR
1000 BHD1 021,31000 OMR
2000 BHD2 042,62000 OMR
5000 BHD5 106,55000 OMR
10000 BHD10 213,10000 OMR