5 новозеландских долларов в оманские риалы

Сконвертируйте NZD в OMR по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = ر.ع.0,2298 OMR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к OMR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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OMR
1 NZD в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,23520,2446
Низкий0,22860,2286
В среднем0,23160,2361
Изменение-2.31%-0.93%
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Соотношение 1 NZD к OMR

За последние 30 дней максимальный курс NZD к OMR составил 0,2352, а минимальный — 0,2286. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2316. Изменение курса NZD к OMR в процентном соотношении составило -2.31.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к OMR составил 0,2446, а минимальный — 0,2286. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2361. Изменение курса NZD к OMR в процентном соотношении составило -0.93.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Оманский риал
1 NZD0,22977 OMR
5 NZD1,14885 OMR
10 NZD2,29770 OMR
20 NZD4,59540 OMR
50 NZD11,48850 OMR
100 NZD22,97700 OMR
250 NZD57,44250 OMR
500 NZD114,88500 OMR
1000 NZD229,77000 OMR
2000 NZD459,54000 OMR
5000 NZD1 148,85000 OMR
10000 NZD2 297,70000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Новозеландский доллар
1 OMR4,35219 NZD
5 OMR21,76095 NZD
10 OMR43,52190 NZD
20 OMR87,04380 NZD
50 OMR217,60950 NZD
100 OMR435,21900 NZD
250 OMR1 088,04750 NZD
500 OMR2 176,09500 NZD
1000 OMR4 352,19000 NZD
2000 OMR8 704,38000 NZD
5000 OMR21 760,95000 NZD
10000 OMR43 521,90000 NZD