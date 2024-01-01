10 новозеландских долларов в патаки Макао

Сконвертируйте NZD в MOP по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = MOP$4,779 MOP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к MOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MOP
1 NZD в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,88985,0921
Низкий4,75604,7560
В среднем4,81644,9163
Изменение-2.27%-1.17%
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Соотношение 1 NZD к MOP

За последние 30 дней максимальный курс NZD к MOP составил 4,8898, а минимальный — 4,7560. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,8164. Изменение курса NZD к MOP в процентном соотношении составило -2.27.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к MOP составил 5,0921, а минимальный — 4,7560. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,9163. Изменение курса NZD к MOP в процентном соотношении составило -1.17.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

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NZD в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Патака Макао
1 NZD4,77865 MOP
5 NZD23,89325 MOP
10 NZD47,78650 MOP
20 NZD95,57300 MOP
50 NZD238,93250 MOP
100 NZD477,86500 MOP
250 NZD1 194,66250 MOP
500 NZD2 389,32500 MOP
1000 NZD4 778,65000 MOP
2000 NZD9 557,30000 MOP
5000 NZD23 893,25000 MOP
10000 NZD47 786,50000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Новозеландский доллар
1 MOP0,20926 NZD
5 MOP1,04632 NZD
10 MOP2,09264 NZD
20 MOP4,18528 NZD
50 MOP10,46320 NZD
100 MOP20,92640 NZD
250 MOP52,31600 NZD
500 MOP104,63200 NZD
1000 MOP209,26400 NZD
2000 MOP418,52800 NZD
5000 MOP1 046,32000 NZD
10000 MOP2 092,64000 NZD