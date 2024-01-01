5 новозеландских долларов в либерийские доллары

Сконвертируйте NZD в LRD по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = L$114,1 LRD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к LRD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LRD
1 NZD в LRDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий117,9080123,7500
Низкий113,5460113,5460
В среднем115,6145118,8677
Изменение-3.26%-3.05%
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Соотношение 1 NZD к LRD

За последние 30 дней максимальный курс NZD к LRD составил 117,9080, а минимальный — 113,5460. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 115,6145. Изменение курса NZD к LRD в процентном соотношении составило -3.26.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к LRD составил 123,7500, а минимальный — 113,5460. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 118,8677. Изменение курса NZD к LRD в процентном соотношении составило -3.05.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в либерийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и LRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в LRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Либерийский доллар
1 NZD114,06300 LRD
5 NZD570,31500 LRD
10 NZD1 140,63000 LRD
20 NZD2 281,26000 LRD
50 NZD5 703,15000 LRD
100 NZD11 406,30000 LRD
250 NZD28 515,75000 LRD
500 NZD57 031,50000 LRD
1000 NZD114 063,00000 LRD
2000 NZD228 126,00000 LRD
5000 NZD570 315,00000 LRD
10000 NZD1 140 630,00000 LRD
Обменные курсы Либерийский доллар / Новозеландский доллар
1 LRD0,00877 NZD
5 LRD0,04384 NZD
10 LRD0,08767 NZD
20 LRD0,17534 NZD
50 LRD0,43835 NZD
100 LRD0,87671 NZD
250 LRD2,19176 NZD
500 LRD4,38353 NZD
1000 LRD8,76705 NZD
2000 LRD17,53410 NZD
5000 LRD43,83525 NZD
10000 LRD87,67050 NZD