1 новозеландский доллар в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте NZD в KYD по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = $0,4893 KYD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к KYD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KYD
1 NZD в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,50100,5209
Низкий0,48690,4869
В среднем0,49340,5029
Изменение-2.33%-0.94%
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Соотношение 1 NZD к KYD

За последние 30 дней максимальный курс NZD к KYD составил 0,5010, а минимальный — 0,4869. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4934. Изменение курса NZD к KYD в процентном соотношении составило -2.33.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к KYD составил 0,5209, а минимальный — 0,4869. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5029. Изменение курса NZD к KYD в процентном соотношении составило -0.94.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Доллар Каймановых островов
1 NZD0,48934 KYD
5 NZD2,44668 KYD
10 NZD4,89335 KYD
20 NZD9,78670 KYD
50 NZD24,46675 KYD
100 NZD48,93350 KYD
250 NZD122,33375 KYD
500 NZD244,66750 KYD
1000 NZD489,33500 KYD
2000 NZD978,67000 KYD
5000 NZD2 446,67500 KYD
10000 NZD4 893,35000 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Новозеландский доллар
1 KYD2,04359 NZD
5 KYD10,21795 NZD
10 KYD20,43590 NZD
20 KYD40,87180 NZD
50 KYD102,17950 NZD
100 KYD204,35900 NZD
250 KYD510,89750 NZD
500 KYD1 021,79500 NZD
1000 KYD2 043,59000 NZD
2000 KYD4 087,18000 NZD
5000 KYD10 217,95000 NZD
10000 KYD20 435,90000 NZD