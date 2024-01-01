1 тысяча норвежских крон в боливийские боливиано

Сконвертируйте NOK в BOB по реальному обменному курсу

1 000 nok
632,89 bob

kr1,000 NOK = Bs0,6329 BOB

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NOK в BOBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,65740,6618
Низкий0,63290,6230
В среднем0,64750,6450
Изменить-3.73%1.16%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NOK к BOB

За последние 30 дней максимальный курс NOK к BOB составил 0,6574, а минимальный — 0,6329. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6475. Изменение курса NOK к BOB в процентном соотношении составило -3.73.

За последние 90 дней максимальный курс NOK к BOB составил 0,6618, а минимальный — 0,6230. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6450. Изменение курса NOK к BOB в процентном соотношении составило 1.16.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10,91983,7230,77410,6771 389,893,9396,856
1 EUR1,088191,1160,84311,621 512,624,2877,462
1 INR0,0120,01110,0090,12816,6010,0470,082
1 GBP1,2911,187108,116113,7871 794,835,0878,854

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в боливийские боливиано

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и BOB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в BOB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для норвежских крон

NOK в USD

NOK в EUR

NOK в INR

NOK в GBP

NOK в SEK

NOK в KRW

NOK в PLN

NOK в DKK

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Норвежская крона / Боливийский боливиано
1 NOK0,63289 BOB
5 NOK3,16445 BOB
10 NOK6,32890 BOB
20 NOK12,65780 BOB
50 NOK31,64450 BOB
100 NOK63,28900 BOB
250 NOK158,22250 BOB
500 NOK316,44500 BOB
1000 NOK632,89000 BOB
2000 NOK1 265,78000 BOB
5000 NOK3 164,45000 BOB
10000 NOK6 328,90000 BOB
Обменные курсы Боливийский боливиано / Норвежская крона
1 BOB1,58005 NOK
5 BOB7,90025 NOK
10 BOB15,80050 NOK
20 BOB31,60100 NOK
50 BOB79,00250 NOK
100 BOB158,00500 NOK
250 BOB395,01250 NOK
500 BOB790,02500 NOK
1000 BOB1 580,05000 NOK
2000 BOB3 160,10000 NOK
5000 BOB7 900,25000 NOK
10000 BOB15 800,50000 NOK