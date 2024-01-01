5 норвежских крон в бермудские доллары

Сконвертируйте NOK в BMD по реальному обменному курсу

5 nok
0,46 bmd

kr1,000 NOK = $0,09161 BMD

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NOK в BMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09490,0957
Низкий0,09160,0900
В среднем0,09380,0933
Изменить-3.41%0.92%
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Соотношение 1 NOK к BMD

За последние 30 дней максимальный курс NOK к BMD составил 0,0949, а минимальный — 0,0916. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0938. Изменение курса NOK к BMD в процентном соотношении составило -3.41.

За последние 90 дней максимальный курс NOK к BMD составил 0,0957, а минимальный — 0,0900. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0933. Изменение курса NOK к BMD в процентном соотношении составило 0.92.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10,91983,7230,77410,6771 389,893,9396,856
1 EUR1,088191,1160,84311,621 512,624,2877,462
1 INR0,0120,01110,0090,12816,6010,0470,082
1 GBP1,2911,187108,116113,7871 794,835,0878,854

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Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для норвежских крон

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Норвежская крона / Бермудский доллар
1 NOK0,09161 BMD
5 NOK0,45804 BMD
10 NOK0,91608 BMD
20 NOK1,83217 BMD
50 NOK4,58043 BMD
100 NOK9,16085 BMD
250 NOK22,90212 BMD
500 NOK45,80425 BMD
1000 NOK91,60850 BMD
2000 NOK183,21700 BMD
5000 NOK458,04250 BMD
10000 NOK916,08500 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Норвежская крона
1 BMD10,91600 NOK
5 BMD54,58000 NOK
10 BMD109,16000 NOK
20 BMD218,32000 NOK
50 BMD545,80000 NOK
100 BMD1 091,60000 NOK
250 BMD2 729,00000 NOK
500 BMD5 458,00000 NOK
1000 BMD10 916,00000 NOK
2000 BMD21 832,00000 NOK
5000 BMD54 580,00000 NOK
10000 BMD109 160,00000 NOK