10 норвежских крон в армянские драмы
Сконвертируйте NOK в AMD по реальному обменному курсу
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|1 NOK в AMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|36,8077
|37,0676
|Низкий
|35,5539
|34,9367
|В среднем
|36,3854
|36,2155
|Изменить
|-3.40%
|-0.28%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NOK к AMD
За последние 30 дней максимальный курс NOK к AMD составил 36,8077, а минимальный — 35,5539. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 36,3854. Изменение курса NOK к AMD в процентном соотношении составило -3.40.
За последние 90 дней максимальный курс NOK к AMD составил 37,0676, а минимальный — 34,9367. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 36,2155. Изменение курса NOK к AMD в процентном соотношении составило -0.28.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в армянские драмы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Норвежская крона / Армянский драм
|1 NOK
|35,55390 AMD
|5 NOK
|177,76950 AMD
|10 NOK
|355,53900 AMD
|20 NOK
|711,07800 AMD
|50 NOK
|1 777,69500 AMD
|100 NOK
|3 555,39000 AMD
|250 NOK
|8 888,47500 AMD
|500 NOK
|17 776,95000 AMD
|1000 NOK
|35 553,90000 AMD
|2000 NOK
|71 107,80000 AMD
|5000 NOK
|177 769,50000 AMD
|10000 NOK
|355 539,00000 AMD