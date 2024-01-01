10 никарагуанских кордоб в сингапурские доллары
Сконвертируйте NIO в SGD по реальному обменному курсу
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|1 NIO в SGD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0369
|0,0371
|Низкий
|0,0364
|0,0364
|В среднем
|0,0367
|0,0367
|Изменить
|-0.70%
|-1.10%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NIO к SGD
За последние 30 дней максимальный курс NIO к SGD составил 0,0369, а минимальный — 0,0364. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0367. Изменение курса NIO к SGD в процентном соотношении составило -0.70.
За последние 90 дней максимальный курс NIO к SGD составил 0,0371, а минимальный — 0,0364. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0367. Изменение курса NIO к SGD в процентном соотношении составило -1.10.
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Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в сингапурские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
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- Индийская рупия
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- Канадский доллар
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Сингапурский доллар / Никарагуанская кордоба
|1 SGD
|27,37880 NIO
|5 SGD
|136,89400 NIO
|10 SGD
|273,78800 NIO
|20 SGD
|547,57600 NIO
|50 SGD
|1 368,94000 NIO
|100 SGD
|2 737,88000 NIO
|250 SGD
|6 844,70000 NIO
|500 SGD
|13 689,40000 NIO
|1000 SGD
|27 378,80000 NIO
|2000 SGD
|54 757,60000 NIO
|5000 SGD
|136 894,00000 NIO
|10000 SGD
|273 788,00000 NIO