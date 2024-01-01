1 никарагуанская кордоба в норвежские кроны

Сконвертируйте NIO в NOK по реальному обменному курсу

1 nio
0,30 nok

C$1,000 NIO = kr0,2964 NOK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NIO в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,29640,3020
Низкий0,28600,2840
В среднем0,28940,2910
Изменить3.49%-0.83%
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Соотношение 1 NIO к NOK

За последние 30 дней максимальный курс NIO к NOK составил 0,2964, а минимальный — 0,2860. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2894. Изменение курса NIO к NOK в процентном соотношении составило 3.49.

За последние 90 дней максимальный курс NIO к NOK составил 0,3020, а минимальный — 0,2840. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2910. Изменение курса NIO к NOK в процентном соотношении составило -0.83.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для никарагуанская кордоба

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Норвежская крона
1 NIO0,29638 NOK
5 NIO1,48190 NOK
10 NIO2,96379 NOK
20 NIO5,92758 NOK
50 NIO14,81895 NOK
100 NIO29,63790 NOK
250 NIO74,09475 NOK
500 NIO148,18950 NOK
1000 NIO296,37900 NOK
2000 NIO592,75800 NOK
5000 NIO1 481,89500 NOK
10000 NIO2 963,79000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Никарагуанская кордоба
1 NOK3,37406 NIO
5 NOK16,87030 NIO
10 NOK33,74060 NIO
20 NOK67,48120 NIO
50 NOK168,70300 NIO
100 NOK337,40600 NIO
250 NOK843,51500 NIO
500 NOK1 687,03000 NIO
1000 NOK3 374,06000 NIO
2000 NOK6 748,12000 NIO
5000 NOK16 870,30000 NIO
10000 NOK33 740,60000 NIO