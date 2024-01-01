1 тысяча никарагуанских кордоб в мексиканские песо

Сконвертируйте NIO в MXN по реальному обменному курсу

1 000 nio
490,03 mxn

C$1,000 NIO = Mex$0,4900 MXN

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NIO в MXNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,50070,5095
Низкий0,47820,4499
В среднем0,48980,4762
Изменить-1.70%5.61%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NIO к MXN

За последние 30 дней максимальный курс NIO к MXN составил 0,5007, а минимальный — 0,4782. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4898. Изменение курса NIO к MXN в процентном соотношении составило -1.70.

За последние 90 дней максимальный курс NIO к MXN составил 0,5095, а минимальный — 0,4499. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4762. Изменение курса NIO к MXN в процентном соотношении составило 5.61.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в мексиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и MXN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в MXN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для никарагуанских кордоб

NIO в USD

NIO в EUR

NIO в GBP

NIO в INR

NIO в JPY

NIO в RUB

NIO в AUD

NIO в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Мексиканское песо
1 NIO0,49003 MXN
5 NIO2,45017 MXN
10 NIO4,90034 MXN
20 NIO9,80068 MXN
50 NIO24,50170 MXN
100 NIO49,00340 MXN
250 NIO122,50850 MXN
500 NIO245,01700 MXN
1000 NIO490,03400 MXN
2000 NIO980,06800 MXN
5000 NIO2 450,17000 MXN
10000 NIO4 900,34000 MXN
Обменные курсы Мексиканское песо / Никарагуанская кордоба
1 MXN2,04067 NIO
5 MXN10,20335 NIO
10 MXN20,40670 NIO
20 MXN40,81340 NIO
50 MXN102,03350 NIO
100 MXN204,06700 NIO
250 MXN510,16750 NIO
500 MXN1 020,33500 NIO
1000 MXN2 040,67000 NIO
2000 MXN4 081,34000 NIO
5000 MXN10 203,35000 NIO
10000 MXN20 406,70000 NIO