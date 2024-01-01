1 тысяча никарагуанских кордоб в гонконгские доллары

Сконвертируйте NIO в HKD по реальному обменному курсу

1 000 nio
212,06 hkd

C$1,000 NIO = $0,2121 HKD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NIO в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21230,2129
Низкий0,21170,2117
В среднем0,21200,2122
Изменить0.03%-0.19%
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Соотношение 1 NIO к HKD

За последние 30 дней максимальный курс NIO к HKD составил 0,2123, а минимальный — 0,2117. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2120. Изменение курса NIO к HKD в процентном соотношении составило 0.03.

За последние 90 дней максимальный курс NIO к HKD составил 0,2129, а минимальный — 0,2117. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2122. Изменение курса NIO к HKD в процентном соотношении составило -0.19.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для никарагуанских кордоб

NIO в USD

NIO в EUR

NIO в GBP

NIO в INR

NIO в JPY

NIO в RUB

NIO в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Гонконгский доллар
1 NIO0,21206 HKD
5 NIO1,06032 HKD
10 NIO2,12063 HKD
20 NIO4,24126 HKD
50 NIO10,60315 HKD
100 NIO21,20630 HKD
250 NIO53,01575 HKD
500 NIO106,03150 HKD
1000 NIO212,06300 HKD
2000 NIO424,12600 HKD
5000 NIO1 060,31500 HKD
10000 NIO2 120,63000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Никарагуанская кордоба
100 HKD471,55800 NIO
200 HKD943,11600 NIO
300 HKD1 414,67400 NIO
500 HKD2 357,79000 NIO
1000 HKD4 715,58000 NIO
2000 HKD9 431,16000 NIO
2500 HKD11 788,95000 NIO
3000 HKD14 146,74000 NIO
4000 HKD18 862,32000 NIO
5000 HKD23 577,90000 NIO
10000 HKD47 155,80000 NIO
20000 HKD94 311,60000 NIO