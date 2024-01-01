5 никарагуанских кордоб в колумбийские песо

Сконвертируйте NIO в COP по реальному обменному курсу

5 nio
548,13 cop

C$1,000 NIO = $109,6 COP

Среднерыночный курс в 20:39
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NIO в COPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий113,4090113,4090
Низкий106,4130103,6240
В среднем110,4818107,8307
Изменить-3.34%3.51%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NIO к COP

За последние 30 дней максимальный курс NIO к COP составил 113,4090, а минимальный — 106,4130. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 110,4818. Изменение курса NIO к COP в процентном соотношении составило -3.34.

За последние 90 дней максимальный курс NIO к COP составил 113,4090, а минимальный — 103,6240. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 107,8307. Изменение курса NIO к COP в процентном соотношении составило 3.51.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в колумбийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и COP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в COP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для никарагуанских кордоб

NIO в USD

NIO в EUR

NIO в GBP

NIO в INR

NIO в JPY

NIO в RUB

NIO в AUD

NIO в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Колумбийское песо
1 NIO109,62500 COP
5 NIO548,12500 COP
10 NIO1 096,25000 COP
20 NIO2 192,50000 COP
50 NIO5 481,25000 COP
100 NIO10 962,50000 COP
250 NIO27 406,25000 COP
500 NIO54 812,50000 COP
1000 NIO109 625,00000 COP
2000 NIO219 250,00000 COP
5000 NIO548 125,00000 COP
10000 NIO1 096 250,00000 COP
Обменные курсы Колумбийское песо / Никарагуанская кордоба
1 COP0,00912 NIO
5 COP0,04561 NIO
10 COP0,09122 NIO
20 COP0,18244 NIO
50 COP0,45610 NIO
100 COP0,91220 NIO
250 COP2,28050 NIO
500 COP4,56101 NIO
1000 COP9,12201 NIO
2000 COP18,24402 NIO
5000 COP45,61005 NIO
10000 COP91,22010 NIO