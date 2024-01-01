250 нигерийских найр в таджикские сомони

Сконвертируйте NGN в TJS по реальному обменному курсу

250 ngn
1,65 tjs

₦1,000 NGN = SM0,006597 TJS

Среднерыночный курс в 20:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NGN в TJSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00720,0102
Низкий0,00660,0066
В среднем0,00690,0075
Изменить-8.25%-35.17%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NGN к TJS

За последние 30 дней максимальный курс NGN к TJS составил 0,0072, а минимальный — 0,0066. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0069. Изменение курса NGN к TJS в процентном соотношении составило -8.25.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к TJS составил 0,0102, а минимальный — 0,0066. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0075. Изменение курса NGN к TJS в процентном соотношении составило -35.17.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Таджикский сомони
1 NGN0,00660 TJS
5 NGN0,03298 TJS
10 NGN0,06597 TJS
20 NGN0,13194 TJS
50 NGN0,32984 TJS
100 NGN0,65968 TJS
250 NGN1,64919 TJS
500 NGN3,29839 TJS
1000 NGN6,59677 TJS
2000 NGN13,19354 TJS
5000 NGN32,98385 TJS
10000 NGN65,96770 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Нигерийская найра
1 TJS151,58900 NGN
5 TJS757,94500 NGN
10 TJS1 515,89000 NGN
20 TJS3 031,78000 NGN
50 TJS7 579,45000 NGN
100 TJS15 158,90000 NGN
250 TJS37 897,25000 NGN
500 TJS75 794,50000 NGN
1000 TJS151 589,00000 NGN
2000 TJS303 178,00000 NGN
5000 TJS757 945,00000 NGN
10000 TJS1 515 890,00000 NGN