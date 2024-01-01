10 тысяч нигерийских найр в руандийские франки

Сконвертируйте NGN в RWF по реальному обменному курсу

10 000 ngn
8 128 rwf

₦1,000 NGN = R₣0,8128 RWF

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,87671,1966
Низкий0,80920,8092
В среднем0,84780,8954
Изменить-7.28%-32.07%
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Соотношение 1 NGN к RWF

За последние 30 дней максимальный курс NGN к RWF составил 0,8767, а минимальный — 0,8092. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8478. Изменение курса NGN к RWF в процентном соотношении составило -7.28.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к RWF составил 1,1966, а минимальный — 0,8092. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8954. Изменение курса NGN к RWF в процентном соотношении составило -32.07.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Руандийский франк
1 NGN0,81280 RWF
5 NGN4,06400 RWF
10 NGN8,12799 RWF
20 NGN16,25598 RWF
50 NGN40,63995 RWF
100 NGN81,27990 RWF
250 NGN203,19975 RWF
500 NGN406,39950 RWF
1000 NGN812,79900 RWF
2000 NGN1 625,59800 RWF
5000 NGN4 063,99500 RWF
10000 NGN8 127,99000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Нигерийская найра
1 RWF1,23032 NGN
5 RWF6,15160 NGN
10 RWF12,30320 NGN
20 RWF24,60640 NGN
50 RWF61,51600 NGN
100 RWF123,03200 NGN
250 RWF307,58000 NGN
500 RWF615,16000 NGN
1000 RWF1 230,32000 NGN
2000 RWF2 460,64000 NGN
5000 RWF6 151,60000 NGN
10000 RWF12 303,20000 NGN