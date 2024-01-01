250 нигерийских найр в парагвайские гуарани
Сконвертируйте NGN в PYG по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NGN в PYG
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|5,0403
|6,8791
|Низкий
|4,6544
|4,6544
|В среднем
|4,8727
|5,1632
|Изменить
|-7.23%
|-32.03%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к PYG
За последние 30 дней максимальный курс NGN к PYG составил 5,0403, а минимальный — 4,6544. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,8727. Изменение курса NGN к PYG в процентном соотношении составило -7.23.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к PYG составил 6,8791, а минимальный — 4,6544. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,1632. Изменение курса NGN к PYG в процентном соотношении составило -32.03.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в парагвайские гуарани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Нигерийская найра / Парагвайский гуарани
|1 NGN
|4,67565 PYG
|5 NGN
|23,37825 PYG
|10 NGN
|46,75650 PYG
|20 NGN
|93,51300 PYG
|50 NGN
|233,78250 PYG
|100 NGN
|467,56500 PYG
|250 NGN
|1 168,91250 PYG
|500 NGN
|2 337,82500 PYG
|1000 NGN
|4 675,65000 PYG
|2000 NGN
|9 351,30000 PYG
|5000 NGN
|23 378,25000 PYG
|10000 NGN
|46 756,50000 PYG