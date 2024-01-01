100 нигерийских найр в кины Папуа-Новой Гвинеи
Сконвертируйте NGN в PGK по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NGN в PGK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0026
|0,0035
|Низкий
|0,0024
|0,0024
|В среднем
|0,0025
|0,0026
|Изменить
|-7.30%
|-32.34%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к PGK
За последние 30 дней максимальный курс NGN к PGK составил 0,0026, а минимальный — 0,0024. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0025. Изменение курса NGN к PGK в процентном соотношении составило -7.30.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к PGK составил 0,0035, а минимальный — 0,0024. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0026. Изменение курса NGN к PGK в процентном соотношении составило -32.34.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в кины Папуа-Новой Гвинеи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и PGK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в PGK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Нигерийская найра
|1 PGK
|419,22100 NGN
|5 PGK
|2 096,10500 NGN
|10 PGK
|4 192,21000 NGN
|20 PGK
|8 384,42000 NGN
|50 PGK
|20 961,05000 NGN
|100 PGK
|41 922,10000 NGN
|250 PGK
|104 805,25000 NGN
|500 PGK
|209 610,50000 NGN
|1000 PGK
|419 221,00000 NGN
|2000 PGK
|838 442,00000 NGN
|5000 PGK
|2 096 105,00000 NGN
|10000 PGK
|4 192 210,00000 NGN