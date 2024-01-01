20 нигерийских найр в норвежские кроны
Сконвертируйте NGN в NOK по реальному обменному курсу
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|1 NGN в NOK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0071
|0,0102
|Низкий
|0,0067
|0,0067
|В среднем
|0,0069
|0,0074
|Изменить
|-4.45%
|-34.05%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к NOK
За последние 30 дней максимальный курс NGN к NOK составил 0,0071, а минимальный — 0,0067. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0069. Изменение курса NGN к NOK в процентном соотношении составило -4.45.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к NOK составил 0,0102, а минимальный — 0,0067. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0074. Изменение курса NGN к NOK в процентном соотношении составило -34.05.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в норвежские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Норвежская крона / Нигерийская найра
|1 NOK
|148,22500 NGN
|5 NOK
|741,12500 NGN
|10 NOK
|1 482,25000 NGN
|20 NOK
|2 964,50000 NGN
|50 NOK
|7 411,25000 NGN
|100 NOK
|14 822,50000 NGN
|250 NOK
|37 056,25000 NGN
|500 NOK
|74 112,50000 NGN
|1000 NOK
|148 225,00000 NGN
|2000 NOK
|296 450,00000 NGN
|5000 NOK
|741 125,00000 NGN
|10000 NOK
|1 482 250,00000 NGN