500 нигерийских найр в мальдивские руфии
Сконвертируйте NGN в MVR по реальному обменному курсу
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|1 NGN в MVR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0103
|0,0141
|Низкий
|0,0094
|0,0094
|В среднем
|0,0099
|0,0105
|Изменить
|-9.02%
|-33.55%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к MVR
За последние 30 дней максимальный курс NGN к MVR составил 0,0103, а минимальный — 0,0094. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0099. Изменение курса NGN к MVR в процентном соотношении составило -9.02.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к MVR составил 0,0141, а минимальный — 0,0094. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0105. Изменение курса NGN к MVR в процентном соотношении составило -33.55.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в мальдивские руфии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мальдивская руфия / Нигерийская найра
|1 MVR
|106,42900 NGN
|5 MVR
|532,14500 NGN
|10 MVR
|1 064,29000 NGN
|20 MVR
|2 128,58000 NGN
|50 MVR
|5 321,45000 NGN
|100 MVR
|10 642,90000 NGN
|250 MVR
|26 607,25000 NGN
|500 MVR
|53 214,50000 NGN
|1000 MVR
|106 429,00000 NGN
|2000 MVR
|212 858,00000 NGN
|5000 MVR
|532 145,00000 NGN
|10000 MVR
|1 064 290,00000 NGN