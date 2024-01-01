1 тысяча нигерийских найр в мальдивские руфии

Сконвертируйте NGN в MVR по реальному обменному курсу

1 000 ngn
9,40 mvr

₦1,000 NGN = MVR0,009396 MVR

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01030,0141
Низкий0,00940,0094
В среднем0,00990,0105
Изменить-9.02%-33.55%
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Соотношение 1 NGN к MVR

За последние 30 дней максимальный курс NGN к MVR составил 0,0103, а минимальный — 0,0094. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0099. Изменение курса NGN к MVR в процентном соотношении составило -9.02.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к MVR составил 0,0141, а минимальный — 0,0094. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0105. Изменение курса NGN к MVR в процентном соотношении составило -33.55.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Мальдивская руфия
1 NGN0,00940 MVR
5 NGN0,04698 MVR
10 NGN0,09396 MVR
20 NGN0,18792 MVR
50 NGN0,46980 MVR
100 NGN0,93959 MVR
250 NGN2,34898 MVR
500 NGN4,69796 MVR
1000 NGN9,39592 MVR
2000 NGN18,79184 MVR
5000 NGN46,97960 MVR
10000 NGN93,95920 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Нигерийская найра
1 MVR106,42900 NGN
5 MVR532,14500 NGN
10 MVR1 064,29000 NGN
20 MVR2 128,58000 NGN
50 MVR5 321,45000 NGN
100 MVR10 642,90000 NGN
250 MVR26 607,25000 NGN
500 MVR53 214,50000 NGN
1000 MVR106 429,00000 NGN
2000 MVR212 858,00000 NGN
5000 MVR532 145,00000 NGN
10000 MVR1 064 290,00000 NGN