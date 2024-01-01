5 000 нигерийских найр в казахстанские тенге

Сконвертируйте NGN в KZT по реальному обменному курсу

5 000 ngn
1 471,64 kzt

₦1,000 NGN = ₸0,2943 KZT

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,31470,4146
Низкий0,29320,2893
В среднем0,30570,3120
Изменить-4.69%-29.01%
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Соотношение 1 NGN к KZT

За последние 30 дней максимальный курс NGN к KZT составил 0,3147, а минимальный — 0,2932. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3057. Изменение курса NGN к KZT в процентном соотношении составило -4.69.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к KZT составил 0,4146, а минимальный — 0,2893. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3120. Изменение курса NGN к KZT в процентном соотношении составило -29.01.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

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NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Казахстанский тенге
1 NGN0,29433 KZT
5 NGN1,47164 KZT
10 NGN2,94328 KZT
20 NGN5,88656 KZT
50 NGN14,71640 KZT
100 NGN29,43280 KZT
250 NGN73,58200 KZT
500 NGN147,16400 KZT
1000 NGN294,32800 KZT
2000 NGN588,65600 KZT
5000 NGN1 471,64000 KZT
10000 NGN2 943,28000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Нигерийская найра
1 KZT3,39757 NGN
5 KZT16,98785 NGN
10 KZT33,97570 NGN
20 KZT67,95140 NGN
50 KZT169,87850 NGN
100 KZT339,75700 NGN
250 KZT849,39250 NGN
500 KZT1 698,78500 NGN
1000 KZT3 397,57000 NGN
2000 KZT6 795,14000 NGN
5000 KZT16 987,85000 NGN
10000 KZT33 975,70000 NGN