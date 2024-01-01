5 нигерийских найр в коморские франки

Сконвертируйте NGN в KMF по реальному обменному курсу

5 ngn
1 kmf

₦1,000 NGN = CF0,2794 KMF

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в KMFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,30770,4286
Низкий0,27800,2780
В среднем0,29450,3135
Изменить-9.21%-34.82%
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Соотношение 1 NGN к KMF

За последние 30 дней максимальный курс NGN к KMF составил 0,3077, а минимальный — 0,2780. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2945. Изменение курса NGN к KMF в процентном соотношении составило -9.21.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к KMF составил 0,4286, а минимальный — 0,2780. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3135. Изменение курса NGN к KMF в процентном соотношении составило -34.82.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в коморские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и KMF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в KMF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

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NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Франк Комор
1 NGN0,27938 KMF
5 NGN1,39692 KMF
10 NGN2,79384 KMF
20 NGN5,58768 KMF
50 NGN13,96920 KMF
100 NGN27,93840 KMF
250 NGN69,84600 KMF
500 NGN139,69200 KMF
1000 NGN279,38400 KMF
2000 NGN558,76800 KMF
5000 NGN1 396,92000 KMF
10000 NGN2 793,84000 KMF
Обменные курсы Франк Комор / Нигерийская найра
1 KMF3,57931 NGN
5 KMF17,89655 NGN
10 KMF35,79310 NGN
20 KMF71,58620 NGN
50 KMF178,96550 NGN
100 KMF357,93100 NGN
250 KMF894,82750 NGN
500 KMF1 789,65500 NGN
1000 KMF3 579,31000 NGN
2000 KMF7 158,62000 NGN
5000 KMF17 896,55000 NGN
10000 KMF35 793,10000 NGN