10 нигерийских найр в гаитянские гурды
Сконвертируйте NGN в HTG по реальному обменному курсу
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|1 NGN в HTG
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0886
|0,1227
|Низкий
|0,0811
|0,0811
|В среднем
|0,0853
|0,0908
|Изменить
|-8.13%
|-33.65%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к HTG
За последние 30 дней максимальный курс NGN к HTG составил 0,0886, а минимальный — 0,0811. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0853. Изменение курса NGN к HTG в процентном соотношении составило -8.13.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к HTG составил 0,1227, а минимальный — 0,0811. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0908. Изменение курса NGN к HTG в процентном соотношении составило -33.65.
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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в гаитянские гурды
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и HTG из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в HTG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Гаитянский гурд / Нигерийская найра
|1 HTG
|12,28100 NGN
|5 HTG
|61,40500 NGN
|10 HTG
|122,81000 NGN
|20 HTG
|245,62000 NGN
|50 HTG
|614,05000 NGN
|100 HTG
|1 228,10000 NGN
|250 HTG
|3 070,25000 NGN
|500 HTG
|6 140,50000 NGN
|1000 HTG
|12 281,00000 NGN
|2000 HTG
|24 562,00000 NGN
|5000 HTG
|61 405,00000 NGN
|10000 HTG
|122 810,00000 NGN