5 нигерийских найр в эскудо Кабо-Верде
Сконвертируйте NGN в CVE по реальному обменному курсу
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|1 NGN в CVE
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0693
|0,0963
|Низкий
|0,0625
|0,0625
|В среднем
|0,0663
|0,0705
|Изменить
|-9.30%
|-34.80%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к CVE
За последние 30 дней максимальный курс NGN к CVE составил 0,0693, а минимальный — 0,0625. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0663. Изменение курса NGN к CVE в процентном соотношении составило -9.30.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к CVE составил 0,0963, а минимальный — 0,0625. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0705. Изменение курса NGN к CVE в процентном соотношении составило -34.80.
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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в эскудо Кабо-Верде
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Нигерийская найра
|1 CVE
|15,91950 NGN
|5 CVE
|79,59750 NGN
|10 CVE
|159,19500 NGN
|20 CVE
|318,39000 NGN
|50 CVE
|795,97500 NGN
|100 CVE
|1 591,95000 NGN
|250 CVE
|3 979,87500 NGN
|500 CVE
|7 959,75000 NGN
|1000 CVE
|15 919,50000 NGN
|2000 CVE
|31 839,00000 NGN
|5000 CVE
|79 597,50000 NGN
|10000 CVE
|159 195,00000 NGN