10 нигерийских найр в бангладешские таки
Сконвертируйте NGN в BDT по реальному обменному курсу
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|1 NGN в BDT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0786
|0,1018
|Низкий
|0,0724
|0,0724
|В среднем
|0,0759
|0,0794
|Изменить
|-7.75%
|-28.75%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к BDT
За последние 30 дней максимальный курс NGN к BDT составил 0,0786, а минимальный — 0,0724. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0759. Изменение курса NGN к BDT в процентном соотношении составило -7.75.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к BDT составил 0,1018, а минимальный — 0,0724. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0794. Изменение курса NGN к BDT в процентном соотношении составило -28.75.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в бангладешские таки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бангладешская така / Нигерийская найра
|1 BDT
|13,78300 NGN
|5 BDT
|68,91500 NGN
|10 BDT
|137,83000 NGN
|20 BDT
|275,66000 NGN
|50 BDT
|689,15000 NGN
|100 BDT
|1 378,30000 NGN
|250 BDT
|3 445,75000 NGN
|500 BDT
|6 891,50000 NGN
|1000 BDT
|13 783,00000 NGN
|2000 BDT
|27 566,00000 NGN
|5000 BDT
|68 915,00000 NGN
|10000 BDT
|137 830,00000 NGN