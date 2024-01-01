20 нигерийских найр в аргентинские песо

Сконвертируйте NGN в ARS по реальному обменному курсу

20 ngn
11,43 ars

₦1,000 NGN = $0,5713 ARS

Среднерыночный курс в 20:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NGN в ARSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,60660,8090
Низкий0,56960,5696
В среднем0,59120,6162
Изменить-5.81%-29.38%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NGN к ARS

За последние 30 дней максимальный курс NGN к ARS составил 0,6066, а минимальный — 0,5696. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5912. Изменение курса NGN к ARS в процентном соотношении составило -5.81.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к ARS составил 0,8090, а минимальный — 0,5696. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6162. Изменение курса NGN к ARS в процентном соотношении составило -29.38.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в аргентинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и ARS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в ARS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Аргентинское песо
1 NGN0,57131 ARS
5 NGN2,85652 ARS
10 NGN5,71305 ARS
20 NGN11,42610 ARS
50 NGN28,56525 ARS
100 NGN57,13050 ARS
250 NGN142,82625 ARS
500 NGN285,65250 ARS
1000 NGN571,30500 ARS
2000 NGN1 142,61000 ARS
5000 NGN2 856,52500 ARS
10000 NGN5 713,05000 ARS
Обменные курсы Аргентинское песо / Нигерийская найра
1 ARS1,75038 NGN
5 ARS8,75190 NGN
10 ARS17,50380 NGN
20 ARS35,00760 NGN
50 ARS87,51900 NGN
100 ARS175,03800 NGN
250 ARS437,59500 NGN
500 ARS875,19000 NGN
1000 ARS1 750,38000 NGN
2000 ARS3 500,76000 NGN
5000 ARS8 751,90000 NGN
10000 ARS17 503,80000 NGN