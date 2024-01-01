1 тысяча намибийских долларов в самоанские талы

Сконвертируйте NAD в WST по реальному обменному курсу

1 000 nad
148,91 wst

$1,000 NAD = WS$0,1489 WST

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в WSTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,15170,1517
Низкий0,14670,1423
В среднем0,14970,1479
Изменить-0.99%2.50%
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Соотношение 1 NAD к WST

За последние 30 дней максимальный курс NAD к WST составил 0,1517, а минимальный — 0,1467. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1497. Изменение курса NAD к WST в процентном соотношении составило -0.99.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к WST составил 0,1517, а минимальный — 0,1423. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1479. Изменение курса NAD к WST в процентном соотношении составило 2.50.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в самоанские талы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и WST из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в WST, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

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NAD в GBP

NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Самоанская тала
1 NAD0,14891 WST
5 NAD0,74453 WST
10 NAD1,48905 WST
20 NAD2,97810 WST
50 NAD7,44525 WST
100 NAD14,89050 WST
250 NAD37,22625 WST
500 NAD74,45250 WST
1000 NAD148,90500 WST
2000 NAD297,81000 WST
5000 NAD744,52500 WST
10000 NAD1 489,05000 WST
Обменные курсы Самоанская тала / Намибийский доллар
1 WST6,71570 NAD
5 WST33,57850 NAD
10 WST67,15700 NAD
20 WST134,31400 NAD
50 WST335,78500 NAD
100 WST671,57000 NAD
250 WST1 678,92500 NAD
500 WST3 357,85000 NAD
1000 WST6 715,70000 NAD
2000 WST13 431,40000 NAD
5000 WST33 578,50000 NAD
10000 WST67 157,00000 NAD