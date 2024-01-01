История обменного курса намибийский доллар–суринамские доллары

Обменный курс намибийский доллар/суринамские доллары сейчас составляет 1,619, отражая изменение в размере -0.624% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.420% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/суринамские доллары колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 1,659, и минимумом, равным 1,609, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.102% увеличение стоимости.