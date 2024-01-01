История обменного курса намибийский доллар–российские рубли

Обменный курс намибийский доллар/российские рубли сейчас составляет 4,809, отражая изменение в размере 0.453% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.749% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/российские рубли колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 4,900, и минимумом, равным 4,779, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.732% увеличение стоимости.