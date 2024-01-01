5 намибийских долларов в мьянманские кьяты

Сконвертируйте NAD в MMK по реальному обменному курсу

5 nad
574,78 mmk

$1,000 NAD = K115,0 MMK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в MMKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий117,0300117,2540
Низкий112,9690109,3390
В среднем115,7461114,1582
Изменить-1.66%4.68%
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Соотношение 1 NAD к MMK

За последние 30 дней максимальный курс NAD к MMK составил 117,0300, а минимальный — 112,9690. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 115,7461. Изменение курса NAD к MMK в процентном соотношении составило -1.66.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к MMK составил 117,2540, а минимальный — 109,3390. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 114,1582. Изменение курса NAD к MMK в процентном соотношении составило 4.68.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в мьянманские кьяты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и MMK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в MMK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

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NAD в INR

NAD в JPY

NAD в RUB

NAD в AUD

NAD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Мьянманский кьят
1 NAD114,95600 MMK
5 NAD574,78000 MMK
10 NAD1 149,56000 MMK
20 NAD2 299,12000 MMK
50 NAD5 747,80000 MMK
100 NAD11 495,60000 MMK
250 NAD28 739,00000 MMK
500 NAD57 478,00000 MMK
1000 NAD114 956,00000 MMK
2000 NAD229 912,00000 MMK
5000 NAD574 780,00000 MMK
10000 NAD1 149 560,00000 MMK
Обменные курсы Мьянманский кьят / Намибийский доллар
1 MMK0,00870 NAD
5 MMK0,04349 NAD
10 MMK0,08699 NAD
20 MMK0,17398 NAD
50 MMK0,43495 NAD
100 MMK0,86990 NAD
250 MMK2,17475 NAD
500 MMK4,34949 NAD
1000 MMK8,69898 NAD
2000 MMK17,39796 NAD
5000 MMK43,49490 NAD
10000 MMK86,98980 NAD