1 намибийский доллар в казахстанские тенге

Сконвертируйте NAD в KZT по реальному обменному курсу

1 nad
26,05 kzt

$1,000 NAD = ₸26,05 KZT

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий26,519226,5192
Низкий25,275623,0816
В среднем26,048024,6877
Изменить1.56%11.74%
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Соотношение 1 NAD к KZT

За последние 30 дней максимальный курс NAD к KZT составил 26,5192, а минимальный — 25,2756. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 26,0480. Изменение курса NAD к KZT в процентном соотношении составило 1.56.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к KZT составил 26,5192, а минимальный — 23,0816. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 24,6877. Изменение курса NAD к KZT в процентном соотношении составило 11.74.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Казахстанский тенге
1 NAD26,05280 KZT
5 NAD130,26400 KZT
10 NAD260,52800 KZT
20 NAD521,05600 KZT
50 NAD1 302,64000 KZT
100 NAD2 605,28000 KZT
250 NAD6 513,20000 KZT
500 NAD13 026,40000 KZT
1000 NAD26 052,80000 KZT
2000 NAD52 105,60000 KZT
5000 NAD130 264,00000 KZT
10000 NAD260 528,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Намибийский доллар
1 KZT0,03838 NAD
5 KZT0,19192 NAD
10 KZT0,38384 NAD
20 KZT0,76767 NAD
50 KZT1,91918 NAD
100 KZT3,83835 NAD
250 KZT9,59588 NAD
500 KZT19,19175 NAD
1000 KZT38,38350 NAD
2000 KZT76,76700 NAD
5000 KZT191,91750 NAD
10000 KZT383,83500 NAD