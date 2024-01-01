5 намибийских долларов в фунты острова Мэн

Сконвертируйте NAD в IMP по реальному обменному курсу

5 nad
0,21 imp

$1,000 NAD = £0,04236 IMP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в IMPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04400,0440
Низкий0,04220,0412
В среднем0,04310,0428
Изменить-3.59%0.41%
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Соотношение 1 NAD к IMP

За последние 30 дней максимальный курс NAD к IMP составил 0,0440, а минимальный — 0,0422. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0431. Изменение курса NAD к IMP в процентном соотношении составило -3.59.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к IMP составил 0,0440, а минимальный — 0,0412. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0428. Изменение курса NAD к IMP в процентном соотношении составило 0.41.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в фунты острова Мэн

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

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NAD в INR

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NAD в RUB

NAD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Фунт (о. Мэн)
1 NAD0,04236 IMP
5 NAD0,21182 IMP
10 NAD0,42365 IMP
20 NAD0,84729 IMP
50 NAD2,11824 IMP
100 NAD4,23647 IMP
250 NAD10,59118 IMP
500 NAD21,18235 IMP
1000 NAD42,36470 IMP
2000 NAD84,72940 IMP
5000 NAD211,82350 IMP
10000 NAD423,64700 IMP
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Намибийский доллар
1 IMP23,60460 NAD
5 IMP118,02300 NAD
10 IMP236,04600 NAD
20 IMP472,09200 NAD
50 IMP1 180,23000 NAD
100 IMP2 360,46000 NAD
250 IMP5 901,15000 NAD
500 IMP11 802,30000 NAD
1000 IMP23 604,60000 NAD
2000 IMP47 209,20000 NAD
5000 IMP118 023,00000 NAD
10000 IMP236 046,00000 NAD