100 намибийских долларов в фунты острова Мэн
Сконвертируйте NAD в IMP по реальному обменному курсу
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|1 NAD в IMP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0440
|0,0440
|Низкий
|0,0422
|0,0412
|В среднем
|0,0431
|0,0428
|Изменить
|-3.59%
|0.41%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NAD к IMP
За последние 30 дней максимальный курс NAD к IMP составил 0,0440, а минимальный — 0,0422. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0431. Изменение курса NAD к IMP в процентном соотношении составило -3.59.
За последние 90 дней максимальный курс NAD к IMP составил 0,0440, а минимальный — 0,0412. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0428. Изменение курса NAD к IMP в процентном соотношении составило 0.41.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в фунты острова Мэн
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и IMP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в IMP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Намибийский доллар
|1 IMP
|23,60460 NAD
|5 IMP
|118,02300 NAD
|10 IMP
|236,04600 NAD
|20 IMP
|472,09200 NAD
|50 IMP
|1 180,23000 NAD
|100 IMP
|2 360,46000 NAD
|250 IMP
|5 901,15000 NAD
|500 IMP
|11 802,30000 NAD
|1000 IMP
|23 604,60000 NAD
|2000 IMP
|47 209,20000 NAD
|5000 IMP
|118 023,00000 NAD
|10000 IMP
|236 046,00000 NAD