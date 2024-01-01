5 намибийских долларов в болгарские левы

Сконвертируйте NAD в BGN по реальному обменному курсу

5 nad
0,49 bgn

$1,000 NAD = лв0,09831 BGN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10180,1018
Низкий0,09780,0947
В среднем0,09980,0984
Изменить-3.27%2.59%
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Соотношение 1 NAD к BGN

За последние 30 дней максимальный курс NAD к BGN составил 0,1018, а минимальный — 0,0978. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0998. Изменение курса NAD к BGN в процентном соотношении составило -3.27.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к BGN составил 0,1018, а минимальный — 0,0947. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0984. Изменение курса NAD к BGN в процентном соотношении составило 2.59.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

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NAD в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Болгарский Лев
1 NAD0,09831 BGN
5 NAD0,49155 BGN
10 NAD0,98309 BGN
20 NAD1,96619 BGN
50 NAD4,91548 BGN
100 NAD9,83095 BGN
250 NAD24,57738 BGN
500 NAD49,15475 BGN
1000 NAD98,30950 BGN
2000 NAD196,61900 BGN
5000 NAD491,54750 BGN
10000 NAD983,09500 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Намибийский доллар
1 BGN10,17200 NAD
5 BGN50,86000 NAD
10 BGN101,72000 NAD
20 BGN203,44000 NAD
50 BGN508,60000 NAD
100 BGN1 017,20000 NAD
250 BGN2 543,00000 NAD
500 BGN5 086,00000 NAD
1000 BGN10 172,00000 NAD
2000 BGN20 344,00000 NAD
5000 BGN50 860,00000 NAD
10000 BGN101 720,00000 NAD