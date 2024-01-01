100 мозамбикских метикалов в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте MZN в XOF по реальному обменному курсу

100 mzn
944 xof

MT1,000 MZN = CFA9,445 XOF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,65399,6539
Низкий9,43009,4300
В среднем9,54039,5423
Изменить-1.94%-1.88%
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Соотношение 1 MZN к XOF

За последние 30 дней максимальный курс MZN к XOF составил 9,6539, а минимальный — 9,4300. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,5403. Изменение курса MZN к XOF в процентном соотношении составило -1.94.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к XOF составил 9,6539, а минимальный — 9,4300. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,5423. Изменение курса MZN к XOF в процентном соотношении составило -1.88.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Франк КФА BCEAO
1 MZN9,44470 XOF
5 MZN47,22350 XOF
10 MZN94,44700 XOF
20 MZN188,89400 XOF
50 MZN472,23500 XOF
100 MZN944,47000 XOF
250 MZN2 361,17500 XOF
500 MZN4 722,35000 XOF
1000 MZN9 444,70000 XOF
2000 MZN18 889,40000 XOF
5000 MZN47 223,50000 XOF
10000 MZN94 447,00000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Мозамбикский метикал
1 XOF0,10588 MZN
5 XOF0,52940 MZN
10 XOF1,05880 MZN
20 XOF2,11760 MZN
50 XOF5,29400 MZN
100 XOF10,58800 MZN
250 XOF26,47000 MZN
500 XOF52,94000 MZN
1000 XOF105,88000 MZN
2000 XOF211,76000 MZN
5000 XOF529,40000 MZN
10000 XOF1 058,80000 MZN