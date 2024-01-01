50 мозамбикских метикалов в турецкие лиры

Сконвертируйте MZN в TRY по реальному обменному курсу

50 mzn
25,89 try

MT1,000 MZN = TL0,5177 TRY

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,52060,5206
Низкий0,51010,5039
В среднем0,51590,5106
Изменить0.31%1.74%
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Соотношение 1 MZN к TRY

За последние 30 дней максимальный курс MZN к TRY составил 0,5206, а минимальный — 0,5101. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5159. Изменение курса MZN к TRY в процентном соотношении составило 0.31.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к TRY составил 0,5206, а минимальный — 0,5039. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5106. Изменение курса MZN к TRY в процентном соотношении составило 1.74.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Турецкая лира
1 MZN0,51772 TRY
5 MZN2,58862 TRY
10 MZN5,17724 TRY
20 MZN10,35448 TRY
50 MZN25,88620 TRY
100 MZN51,77240 TRY
250 MZN129,43100 TRY
500 MZN258,86200 TRY
1000 MZN517,72400 TRY
2000 MZN1 035,44800 TRY
5000 MZN2 588,62000 TRY
10000 MZN5 177,24000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Мозамбикский метикал
1 TRY1,93153 MZN
5 TRY9,65765 MZN
10 TRY19,31530 MZN
20 TRY38,63060 MZN
50 TRY96,57650 MZN
100 TRY193,15300 MZN
250 TRY482,88250 MZN
500 TRY965,76500 MZN
1000 TRY1 931,53000 MZN
2000 TRY3 863,06000 MZN
5000 TRY9 657,65000 MZN
10000 TRY19 315,30000 MZN