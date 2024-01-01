5 мозамбикских метикалов в тайские баты

Сконвертируйте MZN в THB по реальному обменному курсу

5 mzn
2,85 thb

MT1,000 MZN = ฿0,5699 THB

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,58100,5825
Низкий0,56430,5643
В среднем0,57310,5751
Изменить-1.29%-1.22%
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Соотношение 1 MZN к THB

За последние 30 дней максимальный курс MZN к THB составил 0,5810, а минимальный — 0,5643. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5731. Изменение курса MZN к THB в процентном соотношении составило -1.29.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к THB составил 0,5825, а минимальный — 0,5643. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5751. Изменение курса MZN к THB в процентном соотношении составило -1.22.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

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MZN в EUR

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MZN в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Тайский бат
1 MZN0,56992 THB
5 MZN2,84957 THB
10 MZN5,69915 THB
20 MZN11,39830 THB
50 MZN28,49575 THB
100 MZN56,99150 THB
250 MZN142,47875 THB
500 MZN284,95750 THB
1000 MZN569,91500 THB
2000 MZN1 139,83000 THB
5000 MZN2 849,57500 THB
10000 MZN5 699,15000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Мозамбикский метикал
1 THB1,75465 MZN
5 THB8,77325 MZN
10 THB17,54650 MZN
20 THB35,09300 MZN
50 THB87,73250 MZN
100 THB175,46500 MZN
250 THB438,66250 MZN
500 THB877,32500 MZN
1000 THB1 754,65000 MZN
2000 THB3 509,30000 MZN
5000 THB8 773,25000 MZN
10000 THB17 546,50000 MZN