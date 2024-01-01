1 тысяча мозамбикских метикалов в российские рубли

Сконвертируйте MZN в RUB по реальному обменному курсу

1 000 mzn
1 377,36 rub

MT1,000 MZN = руб1,377 RUB

Среднерыночный курс в 19:54
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1 MZN в RUBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,39911,4668
Низкий1,34231,3132
В среднем1,37941,4072
Изменить0.42%-5.42%
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Соотношение 1 MZN к RUB

За последние 30 дней максимальный курс MZN к RUB составил 1,3991, а минимальный — 1,3423. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3794. Изменение курса MZN к RUB в процентном соотношении составило 0.42.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к RUB составил 1,4668, а минимальный — 1,3132. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4072. Изменение курса MZN к RUB в процентном соотношении составило -5.42.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в российские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Российский рубль
1 MZN1,37736 RUB
5 MZN6,88680 RUB
10 MZN13,77360 RUB
20 MZN27,54720 RUB
50 MZN68,86800 RUB
100 MZN137,73600 RUB
250 MZN344,34000 RUB
500 MZN688,68000 RUB
1000 MZN1 377,36000 RUB
2000 MZN2 754,72000 RUB
5000 MZN6 886,80000 RUB
10000 MZN13 773,60000 RUB
Обменные курсы Российский рубль / Мозамбикский метикал
1 RUB0,72603 MZN
5 RUB3,63013 MZN
10 RUB7,26026 MZN
20 RUB14,52052 MZN
50 RUB36,30130 MZN
100 RUB72,60260 MZN
250 RUB181,50650 MZN
500 RUB363,01300 MZN
1000 RUB726,02600 MZN
2000 RUB1 452,05200 MZN
5000 RUB3 630,13000 MZN
10000 RUB7 260,26000 MZN