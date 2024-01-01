50 мозамбикских метикалов в румынские леи

Сконвертируйте MZN в RON по реальному обменному курсу

50 mzn
3,58 ron

MT1,000 MZN = L0,07158 RON

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07320,0732
Низкий0,07150,0715
В среднем0,07230,0724
Изменить-2.04%-1.96%
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Соотношение 1 MZN к RON

За последние 30 дней максимальный курс MZN к RON составил 0,0732, а минимальный — 0,0715. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0723. Изменение курса MZN к RON в процентном соотношении составило -2.04.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к RON составил 0,0732, а минимальный — 0,0715. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0724. Изменение курса MZN к RON в процентном соотношении составило -1.96.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Румынский лей
1 MZN0,07158 RON
5 MZN0,35792 RON
10 MZN0,71584 RON
20 MZN1,43168 RON
50 MZN3,57919 RON
100 MZN7,15838 RON
250 MZN17,89595 RON
500 MZN35,79190 RON
1000 MZN71,58380 RON
2000 MZN143,16760 RON
5000 MZN357,91900 RON
10000 MZN715,83800 RON
Обменные курсы Румынский лей / Мозамбикский метикал
1 RON13,96960 MZN
5 RON69,84800 MZN
10 RON139,69600 MZN
20 RON279,39200 MZN
50 RON698,48000 MZN
100 RON1 396,96000 MZN
250 RON3 492,40000 MZN
500 RON6 984,80000 MZN
1000 RON13 969,60000 MZN
2000 RON27 939,20000 MZN
5000 RON69 848,00000 MZN
10000 RON139 696,00000 MZN