20 мозамбикских метикалов в маврикийские рупии

Сконвертируйте MZN в MUR по реальному обменному курсу

20 mzn
14,64 mur

MT1,000 MZN = ₨0,7322 MUR

Среднерыночный курс в 19:54
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1 MZN в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,77330,7733
Низкий0,73220,7207
В среднем0,75020,7409
Изменить-2.66%-1.26%
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Соотношение 1 MZN к MUR

За последние 30 дней максимальный курс MZN к MUR составил 0,7733, а минимальный — 0,7322. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7502. Изменение курса MZN к MUR в процентном соотношении составило -2.66.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к MUR составил 0,7733, а минимальный — 0,7207. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7409. Изменение курса MZN к MUR в процентном соотношении составило -1.26.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Маврикийская рупия
1 MZN0,73220 MUR
5 MZN3,66100 MUR
10 MZN7,32200 MUR
20 MZN14,64400 MUR
50 MZN36,61000 MUR
100 MZN73,22000 MUR
250 MZN183,05000 MUR
500 MZN366,10000 MUR
1000 MZN732,20000 MUR
2000 MZN1 464,40000 MUR
5000 MZN3 661,00000 MUR
10000 MZN7 322,00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Мозамбикский метикал
1 MUR1,36575 MZN
5 MUR6,82875 MZN
10 MUR13,65750 MZN
20 MUR27,31500 MZN
50 MUR68,28750 MZN
100 MUR136,57500 MZN
250 MUR341,43750 MZN
500 MUR682,87500 MZN
1000 MUR1 365,75000 MZN
2000 MUR2 731,50000 MZN
5000 MUR6 828,75000 MZN
10000 MUR13 657,50000 MZN