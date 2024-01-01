500 мозамбикских метикалов в марокканские дирхамы
Сконвертируйте MZN в MAD по реальному обменному курсу
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|1 MZN в MAD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1566
|0,1590
|Низкий
|0,1540
|0,1540
|В среднем
|0,1554
|0,1564
|Изменить
|-1.48%
|-2.79%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к MAD
За последние 30 дней максимальный курс MZN к MAD составил 0,1566, а минимальный — 0,1540. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1554. Изменение курса MZN к MAD в процентном соотношении составило -1.48.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к MAD составил 0,1590, а минимальный — 0,1540. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1564. Изменение курса MZN к MAD в процентном соотношении составило -2.79.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в марокканские дирхамы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Марокканский дирхам / Мозамбикский метикал
|1 MAD
|6,48343 MZN
|5 MAD
|32,41715 MZN
|10 MAD
|64,83430 MZN
|20 MAD
|129,66860 MZN
|50 MAD
|324,17150 MZN
|100 MAD
|648,34300 MZN
|250 MAD
|1 620,85750 MZN
|500 MAD
|3 241,71500 MZN
|1000 MAD
|6 483,43000 MZN
|2000 MAD
|12 966,86000 MZN
|5000 MAD
|32 417,15000 MZN
|10000 MAD
|64 834,30000 MZN