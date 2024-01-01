250 мозамбикских метикалов в гонконгские доллары

Сконвертируйте MZN в HKD по реальному обменному курсу

250 mzn
30,60 hkd

MT1,000 MZN = $0,1224 HKD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12290,1229
Низкий0,12240,1221
В среднем0,12260,1226
Изменить-0.25%-0.09%
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Соотношение 1 MZN к HKD

За последние 30 дней максимальный курс MZN к HKD составил 0,1229, а минимальный — 0,1224. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1226. Изменение курса MZN к HKD в процентном соотношении составило -0.25.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к HKD составил 0,1229, а минимальный — 0,1221. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1226. Изменение курса MZN к HKD в процентном соотношении составило -0.09.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Гонконгский доллар
1 MZN0,12239 HKD
5 MZN0,61195 HKD
10 MZN1,22389 HKD
20 MZN2,44778 HKD
50 MZN6,11945 HKD
100 MZN12,23890 HKD
250 MZN30,59725 HKD
500 MZN61,19450 HKD
1000 MZN122,38900 HKD
2000 MZN244,77800 HKD
5000 MZN611,94500 HKD
10000 MZN1 223,89000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Мозамбикский метикал
100 HKD817,06700 MZN
200 HKD1 634,13400 MZN
300 HKD2 451,20100 MZN
500 HKD4 085,33500 MZN
1000 HKD8 170,67000 MZN
2000 HKD16 341,34000 MZN
2500 HKD20 426,67500 MZN
3000 HKD24 512,01000 MZN
4000 HKD32 682,68000 MZN
5000 HKD40 853,35000 MZN
10000 HKD81 706,70000 MZN
20000 HKD163 413,40000 MZN