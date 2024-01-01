1 тысяча мозамбикских метикалов в гонконгские доллары
Сконвертируйте MZN в HKD по реальному обменному курсу
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|1 MZN в HKD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1229
|0,1229
|Низкий
|0,1224
|0,1221
|В среднем
|0,1226
|0,1226
|Изменить
|-0.25%
|-0.09%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к HKD
За последние 30 дней максимальный курс MZN к HKD составил 0,1229, а минимальный — 0,1224. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1226. Изменение курса MZN к HKD в процентном соотношении составило -0.25.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к HKD составил 0,1229, а минимальный — 0,1221. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1226. Изменение курса MZN к HKD в процентном соотношении составило -0.09.
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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в гонконгские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Гонконгский доллар / Мозамбикский метикал
|100 HKD
|817,06700 MZN
|200 HKD
|1 634,13400 MZN
|300 HKD
|2 451,20100 MZN
|500 HKD
|4 085,33500 MZN
|1000 HKD
|8 170,67000 MZN
|2000 HKD
|16 341,34000 MZN
|2500 HKD
|20 426,67500 MZN
|3000 HKD
|24 512,01000 MZN
|4000 HKD
|32 682,68000 MZN
|5000 HKD
|40 853,35000 MZN
|10000 HKD
|81 706,70000 MZN
|20000 HKD
|163 413,40000 MZN