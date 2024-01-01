50 мозамбикских метикалов в грузинские лари
Сконвертируйте MZN в GEL по реальному обменному курсу
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|1 MZN в GEL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0447
|0,0451
|Низкий
|0,0424
|0,0418
|В среднем
|0,0434
|0,0433
|Изменить
|-3.53%
|1.51%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к GEL
За последние 30 дней максимальный курс MZN к GEL составил 0,0447, а минимальный — 0,0424. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0434. Изменение курса MZN к GEL в процентном соотношении составило -3.53.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к GEL составил 0,0451, а минимальный — 0,0418. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0433. Изменение курса MZN к GEL в процентном соотношении составило 1.51.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в грузинские лари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Грузинский лари / Мозамбикский метикал
|1 GEL
|23,59240 MZN
|5 GEL
|117,96200 MZN
|10 GEL
|235,92400 MZN
|20 GEL
|471,84800 MZN
|50 GEL
|1 179,62000 MZN
|100 GEL
|2 359,24000 MZN
|250 GEL
|5 898,10000 MZN
|500 GEL
|11 796,20000 MZN
|1000 GEL
|23 592,40000 MZN
|2000 GEL
|47 184,80000 MZN
|5000 GEL
|117 962,00000 MZN
|10000 GEL
|235 924,00000 MZN