2 000 мозамбикских метикалов в грузинские лари

Сконвертируйте MZN в GEL по реальному обменному курсу

2 000 mzn
84,77 gel

MT1,000 MZN = ₾0,04239 GEL

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04470,0451
Низкий0,04240,0418
В среднем0,04340,0433
Изменить-3.53%1.51%
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Соотношение 1 MZN к GEL

За последние 30 дней максимальный курс MZN к GEL составил 0,0447, а минимальный — 0,0424. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0434. Изменение курса MZN к GEL в процентном соотношении составило -3.53.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к GEL составил 0,0451, а минимальный — 0,0418. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0433. Изменение курса MZN к GEL в процентном соотношении составило 1.51.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

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MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

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MZN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Грузинский лари
1 MZN0,04239 GEL
5 MZN0,21193 GEL
10 MZN0,42387 GEL
20 MZN0,84773 GEL
50 MZN2,11933 GEL
100 MZN4,23866 GEL
250 MZN10,59665 GEL
500 MZN21,19330 GEL
1000 MZN42,38660 GEL
2000 MZN84,77320 GEL
5000 MZN211,93300 GEL
10000 MZN423,86600 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Мозамбикский метикал
1 GEL23,59240 MZN
5 GEL117,96200 MZN
10 GEL235,92400 MZN
20 GEL471,84800 MZN
50 GEL1 179,62000 MZN
100 GEL2 359,24000 MZN
250 GEL5 898,10000 MZN
500 GEL11 796,20000 MZN
1000 GEL23 592,40000 MZN
2000 GEL47 184,80000 MZN
5000 GEL117 962,00000 MZN
10000 GEL235 924,00000 MZN