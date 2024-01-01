1 мозамбикский метикал в арубанские флорины

Сконвертируйте MZN в AWG по реальному обменному курсу

1 mzn
0,03 awg

MT1,000 MZN = ƒ0,02805 AWG

Среднерыночный курс в 19:59
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1 MZN в AWGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02820,0282
Низкий0,02800,0279
В среднем0,02810,0281
Изменить-0.32%0.19%
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Соотношение 1 MZN к AWG

За последние 30 дней максимальный курс MZN к AWG составил 0,0282, а минимальный — 0,0280. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0281. Изменение курса MZN к AWG в процентном соотношении составило -0.32.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к AWG составил 0,0282, а минимальный — 0,0279. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0281. Изменение курса MZN к AWG в процентном соотношении составило 0.19.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикский метикал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Арубанский флорин
1 MZN0,02805 AWG
5 MZN0,14024 AWG
10 MZN0,28049 AWG
20 MZN0,56098 AWG
50 MZN1,40244 AWG
100 MZN2,80488 AWG
250 MZN7,01220 AWG
500 MZN14,02440 AWG
1000 MZN28,04880 AWG
2000 MZN56,09760 AWG
5000 MZN140,24400 AWG
10000 MZN280,48800 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Мозамбикский метикал
1 AWG35,65220 MZN
5 AWG178,26100 MZN
10 AWG356,52200 MZN
20 AWG713,04400 MZN
50 AWG1 782,61000 MZN
100 AWG3 565,22000 MZN
250 AWG8 913,05000 MZN
500 AWG17 826,10000 MZN
1000 AWG35 652,20000 MZN
2000 AWG71 304,40000 MZN
5000 AWG178 261,00000 MZN
10000 AWG356 522,00000 MZN