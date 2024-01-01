1 мозамбикский метикал в армянские драмы

Сконвертируйте MZN в AMD по реальному обменному курсу

1 mzn
6,08 amd

MT1,000 MZN = ֏6,082 AMD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в AMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий6,11426,1434
Низкий6,06626,0436
В среднем6,09066,0893
Изменить-0.31%-1.01%
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Соотношение 1 MZN к AMD

За последние 30 дней максимальный курс MZN к AMD составил 6,1142, а минимальный — 6,0662. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 6,0906. Изменение курса MZN к AMD в процентном соотношении составило -0.31.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к AMD составил 6,1434, а минимальный — 6,0436. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 6,0893. Изменение курса MZN к AMD в процентном соотношении составило -1.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

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    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикский метикал

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MZN в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Армянский драм
1 MZN6,08152 AMD
5 MZN30,40760 AMD
10 MZN60,81520 AMD
20 MZN121,63040 AMD
50 MZN304,07600 AMD
100 MZN608,15200 AMD
250 MZN1 520,38000 AMD
500 MZN3 040,76000 AMD
1000 MZN6 081,52000 AMD
2000 MZN12 163,04000 AMD
5000 MZN30 407,60000 AMD
10000 MZN60 815,20000 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Мозамбикский метикал
1 AMD0,16443 MZN
5 AMD0,82216 MZN
10 AMD1,64432 MZN
20 AMD3,28864 MZN
50 AMD8,22160 MZN
100 AMD16,44320 MZN
250 AMD41,10800 MZN
500 AMD82,21600 MZN
1000 AMD164,43200 MZN
2000 AMD328,86400 MZN
5000 AMD822,16000 MZN
10000 AMD1 644,32000 MZN