История обменного курса малазийский ринггит–самоанские талы

Обменный курс малазийский ринггит/самоанские талы сейчас составляет 0,581, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.265% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/самоанские талы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,585, и минимумом, равным 0,579, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.622% уменьшение стоимости.